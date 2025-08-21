La photographe Charlotte Abramow s’expose au Hangar à Ixelles dès le 19 septembre

La photographe belge Charlotte Abramow, notamment connue pour la réalisation de certains clips de la chanteuse Angèle, sera à l’honneur d’une exposition au Hangar, à Ixelles. À partir du 19 septembre et jusqu’au 21 décembre, curieux et curieuses pourront découvrir “Maurice, Tristesse et rigolade”, qui raconte à travers une série de photographies la maladie à laquelle le père de l’artiste a succombé.

L’exposition s’inspire du livre publié par Charlotte Abramow en 2018, qui raconte la maladie de son père, décédé. L’artiste revisite désormais ce projet sous un autre art, la photographie, sous la forme d’une “exposition immersive”, présente l’organisation dans un communiqué jeudi.

“Entre narration documentaire et conte surréaliste, ce récit visuel et poétique résonne comme un hommage éternel de la photographe belge Charlotte Abramow à son père, Maurice”, qui fut son premier modèle. “À travers cette exposition, elle ravive le souvenir d’un homme hors du commun : un médecin, un professeur, un enfant juif caché pendant la guerre, mais surtout un père plein de tendresse, d’esprit et de fantaisie. Nourrie des archives familiales, l’exposition déploie un récit profondément humain, entre rire et émotion”, avance l’organisation.

Charlotte Abramow, âgée de 31 ans, est notamment connue pour avoir été la directrice visuelle du premier album d’Angèle, “Brol”. Elle a également réalisé les clips des titres de la chanteuse “La loi de Murphy”, “Je veux tes yeux” et “Balance ton quoi”. Depuis 2014, “son travail aborde principalement le rapport au corps, les femmes et les étapes de la vie, et met en scène les éléments de manière absurde dans un monde teinté de surréalisme”. Son livre sur son père a pu paraître grâce à un financement participatif.

Belga – Photo de l’exposition “MAURICE, Tristesse et rigolade” de Charlotte Abramow