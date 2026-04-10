La Monnaie dévoile le programme de sa prochaine saison et annonce le retour de la danse
La Monnaie a dévoilé vendredi son programme pour la saison 2026-2027 sur le thème ‘We Are Opera’. L’occasion pour la salle bruxelloise de replacer cet art au centre de la société actuelle. Elle en profitera par ailleurs pour faire revenir la danse sur le devant de la scène.
Pour lever le rideau, La Monnaie, située au centre de Bruxelles, présentera un opéra en cinq actes de ‘Roméo et Juliette’. Charles Goumod, compositeur français du XIXe siècle, s’est appuyé sur la pièce de théâtre de William Shakespeare pour écrire une partition qui dépeint toutes les “subtilités” de cette histoire à travers la musique. Sept autres opéras seront programmés durant la saison, notamment une représentation de ‘Wozzeck’ ou encore une mise en scène musicale de ‘Cendrillon’.
La Monnaie commémorera également le bicentenaire de la mort de Beethoven à travers plusieurs concerts. Elle ouvrira sa saison de concerts par une représentation de la 5e Symphonie du compositeur allemand. La saison se poursuivra avec un concerto de violon reprenant les classiques de Beethoven et de Tchaïkovski.
La campagne des concerts se clôturera par une représentation de la ‘Symphonie Pastorale’, soit la 6e symphonie du pianiste allemand.
En outre, la danse confirme son retour sur la scène de La Monnaie, qui a fait appel à deux chorégraphes de calibre international. L’une des trois chorégraphies annoncées mettra à l’honneur Beethoven. Celle-ci sera en effet rythmée par l’une de ses œuvres les plus magistrales : la 7e Symphonie.
En outre, la danse confirme son retour sur la scène de La Monnaie, qui a fait appel à deux chorégraphes de calibre international. L’une des trois chorégraphies annoncées mettra à l’honneur Beethoven. Celle-ci sera en effet rythmée par l’une de ses œuvres les plus magistrales : la 7e Symphonie.
Le programme complet est à retrouver sur le site de La Monnaie.
Belga