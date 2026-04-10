La Monnaie dévoile le programme de sa prochaine saison et annonce le retour de la danse

Pour lever le rideau, La Monnaie, située au centre de Bruxelles, présentera un opéra en cinq actes de ‘Roméo et Juliette’. Charles Goumod, compositeur français du XIXe siècle, s’est appuyé sur la pièce de théâtre de William Shakespeare pour écrire une partition qui dépeint toutes les “subtilités” de cette histoire à travers la musique. Sept autres opéras seront programmés durant la saison, notamment une représentation de ‘Wozzeck’ ou encore une mise en scène musicale de ‘Cendrillon’.

La Monnaie commémorera également le bicentenaire de la mort de Beethoven à travers plusieurs concerts. Elle ouvrira sa saison de concerts par une représentation de la 5e Symphonie du compositeur allemand. La saison se poursuivra avec un concerto de violon reprenant les classiques de Beethoven et de Tchaïkovski.