La médiathèque “Point Culture” va fermer ses portes à Botanique

Le bail de Point culture du site Botanique a pris fin. La médiathèque va quitter le lieu emblématique de la rue Royale le 4 juin prochain. Un nouveau centre devrait ouvrir à Auderghem au mois d’octobre.

Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le réseau Point Culture s’attend à une fermeture progressive de ses centres d’ici décembre. Une décision qui ne réjouit pas David Menessier, médiateur culturel et représentant syndical Setca. “Nous ne sommes pas raccord avec l’idée que le réseau puisse fermer, car ce sont des lieux de vie dans lesquels des liens très forts ont été tissés avec le tissu associatif, beaucoup de choses ont été faites au niveau local. La ministre dit partout et au Parlement en premier qu’il y aura une enveloppe allouée à Point Culture dans le futur contrat programme de 5 ans, mais que cette enveloppe pourrait être réduite en fonction du projet qui sera mis sur la table. On nous a fait comprendre en interne par le cabinet de Mme Linard qu’il ne serait pas question d’avoir plus d’une certaine somme du subside qui sera vraisemblablement diminuée de moitié et qui impliquera un plan Renault avec suppression de postes et licenciements ainsi que la fermeture de tout le réseau.”

La structure est dédiée à toutes les disciplines artistiques et propose des conférences, ateliers, concerts, expositions, projections et à la disposition du public de larges collections de musique, cinéma, documentaire et jeux (notamment via un service de prêt).

D’ici octobre, un nouveau centre devrait être aménagé à Auderghem. “On a du mal à croire qu’on va être coupés de l’ancrage qu’il y avait du côté de Saint-Josse, Schaerbeek, Botanique qui était très fort depuis 10 ans par tous les travailleurs et travailleuses du Point Culture Bruxelles. On a du mal à croire que repartir d’une feuille blanche depuis Auderghem va nous faciliter la tâche. C’est l’accès futur de la culture qui est en train de se jouer par rapport au public, mais par apport aussi à ce que nous pouvons effectuer à la fois pour le réseau associatif, mais aussi pour les autres opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles“.

Le 30 juin, la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) devra donner sa réponse au projet de nouveau contrat programme qui sera proposé à cabinet le 23 mai. (Anaïs Corbin)

■ Interview de David Menessier, médiateur culturel à Point Culture et représentant syndical Setca