 Aller au contenu principal
BX1

La Fondation Boghossian accueille Zaventem Ateliers à la Villa Empain

Du 11 au 19 mars, la Fondation Boghossian acceuille les Zaventem Ateliers à la Villa Empain. Fondé en 2019 par le designer Lionel Jadot, Zaventem Ateliers est un collectif installé dans une ancienne papeterie du XIXᵉ siècle à Zaventem, réunissant une trentaine d’artisans, artistes et designers autour de la création contemporaine et du savoir-faire artisanal.

■ Thibault Huget, artisan-designer pour les Zaventem Ateliers, est l’invité de Bonjour Bruxelles

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales