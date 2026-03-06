La Fondation Boghossian accueille Zaventem Ateliers à la Villa Empain

Du 11 au 19 mars, la Fondation Boghossian acceuille les Zaventem Ateliers à la Villa Empain. Fondé en 2019 par le designer Lionel Jadot, Zaventem Ateliers est un collectif installé dans une ancienne papeterie du XIXᵉ siècle à Zaventem, réunissant une trentaine d’artisans, artistes et designers autour de la création contemporaine et du savoir-faire artisanal.

■ Thibault Huget, artisan-designer pour les Zaventem Ateliers, est l’invité de Bonjour Bruxelles