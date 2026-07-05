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L’actrice bruxelloise Marie Indeko Loleke est décédée subitement à 29 ans

Née à Charleroi et installée à Bruxelles, Marie Indeko Loleke s’était illustrée au cinéma, au théâtre et dans le slam.

La comédienne, actrice et slameuse Marie Indeko Loleke est décédée à seulement 29 ans, ce jeudi soir. C’est son ami et comédien Corentin Skwara qui a annoncé la triste nouvelle ce vendredi sur les réseaux sociaux : “Elle a succombé à une crise cardiaque hier dans la journée. Je lui avais parlé ce mardi pendant une heure au téléphone, c’est là ma seule toute petite consolation, ce long et agréable échange. Mais qui ne laissait rien présager“.

Marie Indeko Loleke, née à Charleroi, vivait à Bruxelles. Elle avait joué dans le film “Kika” d’Alexe Poukine, dans de nombreuses publicités et pièces de théâtre, notamment avec le Project Cryotopsie.

“Carolo, amoureuse des chats, amoureuse des plantes, des mots, Marie était particulièrement attachante et sa disparition brutale à 29ans m’apparaît irréaliste et injuste”, ajoute Corentin Skwara.

En octobre 2022, Marie Indeko Loleke était invitée dans l’émission Mont des Arts pour évoquer les violences sexistes sur les tournages.

BX1 – Photo : Instagram

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