“Feel Good” : douze récits de vie rassemblés autour du logement social

Corine Jamar, autrice, était invitée dans Bonjour Bruxelles.

Des maisons. Des appartements. Des vies qui s’y tissent, entre espoirs et tourments. Des gens ordinaires aux parcours extraordinaires. Douze récits. Autant de rencontres, d’émotions, d’histoires à découvrir. Des autrices et auteurs belges donnent voix à ces existences singulières. En filigrane, un service public essentiel : le logement social. Et Sambr’Habitat, qui fête un siècle d’engagement au service de tous. Un livre à lire pour pousser les portes et dépasser les idées reçues. Un livre pour découvrir la richesse insoupçonnée de ces vies et de ces lieux. Les auteurs et autrices?: Jean-Pierre Jansen, Véronique Janzyk, Vincent Engel, Victoire de Changy, Eva Kavian, Corine Jamar, Véronique Biefnot, Dominique Costermans, André Lalieux, Xavier Deutsch, Michel Meurée et Aliénor Debrocq.