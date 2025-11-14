Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Etre sexy, c’est être soi-même”: Julie Duchemin présente son spectacle “Sexylady” au théâtre Mercelis

“Architecte du désir”, Julie Duchemin est l’invitée de Bonjour Bruxelles pour le spectacle “Sexylady” au théâtre Mercelis ces vendredi et samedi à Ixelles.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales