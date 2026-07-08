Deux tableaux rejoignent les collections des Musées royaux grâce au soutien d’un fonds

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont enrichi leurs collections de deux nouveaux tableaux de peintres belges. Les deux œuvres, ‘Combat de coqs’ de Constantin Meunier et ‘L’Ouvrier de la Seine’ d’Henri Evenepoel, ont pu être acquises grâce au soutien du Fonds Isabelle et Philippe Dewez, géré par la Fondation Roi Baudouin.

‘Combat de coqs’ (1883) de Constantin Meunier a été acquis pour le Musée Meunier à Ixelles, où il sera présenté au public pour la première fois dès cet été. Forte d’environ 850 œuvres, cette institution conserve la plus importante collection de référence consacrée à cet artiste belge de renommée mondiale.

L’œuvre fut réalisée lors du séjour de Meunier à Séville (1882-1883), période charnière de son évolution artistique. “Elle comble une lacune significative dans la collection : des quatre grands thèmes développés par l’artiste durant ce séjour (notamment la Manufacture de tabac, les Danseuses de flamenco et la Procession de la Semaine sainte), le ‘Combat de coqs’ était jusqu’à présent le seul à ne pas être représenté par une peinture dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique“, précise la Fondation Roi Baudouin.

‘L’Ouvrier de la Seine’ (1898) d’Henri Evenepoel rejoint également les collections publiques des Musées royaux. L’œuvre représente un ouvrier cheminant le long des berges de la Seine, en route vers où depuis son lieu de travail. “Avec une économie de moyens remarquable, Evenepoel confère à cette figure populaire une profondeur saisissante. Le tableau est considéré comme l’une des évocations les plus puissantes de la vie urbaine au sein d’une œuvre certes brève, mais d’une intensité exceptionnelle“, précise la Fondation. La toile est appelée à intégrer la nouvelle présentation permanente des collections et pourra jouer un rôle de premier plan dans de futures expositions.

Belga