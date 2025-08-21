De nouveaux noms s’ajoutent à l’affiche du festival de musique Show Up for Humanity à l’Atomium

Zwangere Guy, Alice on the Roof, L’Or du Commun, Warhaus, Scylla ou encore Flavien Berger s’ajoutent à l’affiche du festival de musique Show Up for Humanity, annonce jeudi l’ASBL organisatrice Worried Citizens.

L’événement, qui se tiendra gratuitement le 20 septembre au pied de l’Atomium, entend, au-delà de faire vibrer le public au rythme des concerts, inciter les spectateurs à s’engager concrètement pour la société.

Le festival s’inscrit dans le sillage de l’initiative citoyenne “505 – Concerts pour l’Humanité” qui avait été mise sur pied en 2024. “Des milliers de personnes sont attendues pour délivrer un message d’empathie, de solidarité et d’action citoyenne” lors de ce Show Up for Humanity, indiquent les membres de Worried Citizens dans un communiqué. “Je crois sincèrement que la plupart des gens veulent prendre soin les uns des autres, et de la planète. Mais nos millions de petits gestes individuels passent souvent inaperçus”, affirme la co-organisatrice de l’événement, Elisabeth Van Lierop, qui reconnaît se sentir parfois impuissante.

“Show Up for Humanity montre que vous n’êtes pas seul avec vos préoccupations et vos bonnes intentions”, embraie Tijs Delbeke, co-organisateur et musicien. “Ensemble, nous créons une vague de solidarité dont nous tirons l’énergie pour continuer à œuvrer pour un monde meilleur, même si cela semble parfois lent.” Show Up for Humanity combinera concerts et interventions. Parmi les artistes précédemment confirmés figurent notamment Axelle Red, Selah Sue, Sandra Kim, Daan et Sylvie Kreusch. David van Reybrouck, Adélaïde Charlier, Simon Gronowski ou encore Olivier Vandecasteele prendront quant à eux la parole lors du festival. L’événement sera par ailleurs ponctué par le Speed Date for Humanity, qui mettra en contact les citoyens et leur permettra de transformer leurs préoccupations en initiatives concrètes. Le festival accueillera aussi l’Action Village, où une multitude d’organisations proposeront des idées et projets pour faire la différence.

