Coup d’envoi de la deuxième édition du festival MolenFest

La deuxième édition de MolenFest , un festival qui vise à célébrer la solidarité du quartier et à combattre les clichés et préjugés, se tiendra de ce mercredi 3 au dimanche 7 septembre. Danse, cirque, musique, débats et projections de films figureront au programme de la semaine. Maya Galle, coordinatrice de Molenbeek 2030, est l’invitée de Bonjour Bruxelles.

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Molenbeek for Brussels 2030 (MB2030), qui entend valoriser la commune comme candidate au titre de Capitale européenne de la culture d’ici cinq ans. Le festival “sera l’occasion pour tous les partenaires de marquer la fin du travail préparatoire de Molenbeek for Brussels 2030. Fin septembre, nous saurons si Molenbeek deviendra Capitale européenne de la culture en 2030“, expliquent les organisateurs de MolenFest.

Cette deuxième édition s’ouvrira avec l’exposition ‘Galère’ d’Oussama Tabti, à la Porte de Flandre. Elle sera accompagnée de la performance ‘Segen’ du YouYou Group. Les festivités s’étendront de la Grande Halle au Lion City, en passant par la sculpture du Vaartkapoen. Le concept phare de MolenFest est la “sadaka”, qui signifie en arabe “faire preuve de générosité sans rien attendre en retour”. Le terme se retrouve également dans d’autres langues, dont l’hébreu, le swahili et l’ourdou.

Le festival est organisé par l’organisation Molenbeek for Brussels 2030, la Maison des cultures et de la cohésion sociale et le musée KANAL-Centre Pompidou.