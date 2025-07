Couleur Café à peine terminé, le parc d’Osseghem accueille déjà le Brosella Festival

Le festival Couleur café est terminé, place au démontage au parc d’Osseghem, alors que les prochaines festivités débarquent déjà: le festival de jazz Brosella. Depuis quelques années, ce parc au pied de l’Atomium est devenu le cadre de nombreux événements.

■ Reportage de Pierre Beaudot et Frédéric De Henau

Le Brosella Festival s’ouvre ce vendredi 4 juillet avec un concert exclusif de Mayra Andrade. La journée du samedi mettra à l’honneur la scène urban ethno, avec un mélange d’influences musicales venues d’Afrique et d’Europe. Le dimanche sera entièrement consacré au jazz, dans toute sa diversité, du classique aux formes plus contemporaines. Des artistes de renom partageront l’affiche avec des talents de la scène locale. Parmi les têtes d’affiche figurent Salif Keïta, Jaga Jazzist, Gabriel Ríos ou encore Isaiah Collier & The Chosen Few.

Le programme comprendra également six concerts familiaux, spécialement conçus pour un jeune public. Le Brosella Festival reconduit par ailleurs son système de billetterie solidaire “Payez ce que vous pouvez”. Ceux qui choisissent de payer un peu plus permettent ainsi à d’autres mélomanes d’accéder plus facilement à l’événement.