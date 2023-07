Brussels Airlines amènent des milliers de festivaliers à Tomorrowland

La compagnie annonce 125 vols à bord desquels seront présents plus de 102 nationalités.

Le 21 juillet prochain, Tomorrowland rouvrira ses portes et accueillera plus de 400 000 festivaliers à Boom, dans la région anversoise. Brussels Airlines déclare, dans un communiqué, avoir vendu plus de 10.570 billets d’avion à de nombreuses nationalités différentes. Ce sont les Espagnols, suivis par les Suisses et les Britanniques les plus acheteurs.

Cette année également, sept vols seront complètement transformés en vols uniques : les TMLpartyflights avec DJ set en direct. Le tout premier Partyflight a été assuré par le DJ belge Maori aujourd’hui, 19 juillet. Il s’agissait d’un vol entre Ibiza et l’aéroport de Bruxelles.

Les Partyflights seront opérés avec l’Airbus A320 Amare de Brussels Airlines dédié à Tomorrowland. C’est la cinquième fois qu’Amare transporte des amateurs de musique du monde entier vers le festival. Peint à l’extérieur d’un aigle, l’avion dispose également à l’intérieur d’un éclairage d’ambiance supplémentaire.

Un service complet

La compagnie aérienne a aussi prévu un système de dépôt de bagages dans le camping de l’événement. Les festivaliers pourront enregistrer leurs bagages depuis le camping et ne devront pas les porter jusqu’à l’aéroport.

J. Ho (St) — Image Brussels Airlines