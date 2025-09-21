Bilan en demi-teinte pour le festival gratuit Show Up for Humanity

Le festival gratuit Show Up for Humanity a attiré moins de monde que prévu samedi au pied de l’Atomium à Bruxelles. Un peu plus de 10.000 personnes ont ainsi fait le déplacement au lieu des 40.000 attendues, selon les organisateurs. Le mauvais temps a sans doute joué un rôle.

Organisé par l’asbl Worried Citizens, le festival entendait mettre l’accent sur l’action sociale et l’engagement citoyen. L’événement s’inscrivait dans le sillage de l’initiative citoyenne “505 – Concerts pour l’Humanité” qui avait attiré plus de 20.000 personnes à Anvers en 2024. La programmation du festival comptait plus de cinquante artistes et intervenants. Parmi les artistes figuraient notamment Red Sebastian, Sandra Kim, Warhaus, Daan, Sylvie Kreusch, Selah Sue, Axelle Red et Zwangere Guy. Du côté des intervenants, Adélaïde Charlier, Olivier Vandecasteele et David Van Reybrouck étaient également présents.

Show Up for Humanity veut remettre l'empathie et la solidarité au milieu des débat

Le coup d’envoi du festival gratuit Show Up for Humanity a été donné samedi midi à l’Atomium de Bruxelles. Le festival est orchestré par l’ASBL Worried Citizens, qui se décrit comme “un collectif de gens ordinaires qui refusent de rester passifs et qui en ont marre”. Il rassemblait 5.000 personnes en fin d’après-midi.

“L’objectif est de viser plus d’empathie et plus de solidarité, et rassembler les gens autour de ces deux valeurs”, a expliqué Eline Goethals, l’une des organisatrices du festival. “Le cynisme et l’impuissance ont repris le dessus ces dernières années”. Selon elle, l’objectif est aussi d’inciter le public à passer à l’action. “Nous voulons également inciter les gens à agir, à œuvrer pour une société plus empathique”, a-t-elle déclaré. Pour ce faire, deux formules sont proposées “Nous avons des intervenants inspirants, et également notre Action Village” a-t-elle expliqué.

Cet Action Village regroupe seize organisations défendant chacune une initiative pour une société plus solidaire. “Il y règne une ambiance formidable, il y a plein de points communs entre les organisations. À nos yeux, le manque de solidarité est le fil rouge dans tous ces sujets (traité par les organisations, NDLR)”, a commenté Eline Goethals. Le festival donne également la parole à des figures inspirantes telles que David van Reybrouck, Adélaïde Charlier, Simon Gronowski ou encore Olivier Vandecasteele. Plus de 50 artistes se produisent sur scène, parmi lesquels Axelle Red, Selah Sue, Sandra Kim, Daan, Scylla, Alice on the Roof, Zwangere Guy, Sylvie Kreusch ou Warhaus.

Les organisateurs insistent par ailleurs sur le caractère bilingue de l’événement. “Nous sommes en dessous de l’Atomium. Cela ne peut pas être plus iconique et plus belge. Si on organise quelque chose à Bruxelles, on se doit de représenter les deux langues”, a souligné Eline Goethals. Le festival propose aussi un Speed Date for Humanity, destiné à transformer les préoccupations citoyennes en initiatives concrètes via des échanges de quinze minutes. “Notre tâche est d’éloigner les citoyens du cynisme et de l’impuissance. C’est toujours mieux que de ne rien faire. Si on ne fait rien, on a perdu”, a ajouté l’organisatrice, rappelant le manque d’espaces positifs pour favoriser la cohésion sociale. “Nous avons si peu d’endroits où on peut se rassembler de manière positive, de créer une cohésion sociale. Ce festival ne changera pas le monde à lui tout seul, mais c’est notre manière de rassembler les gens et de lancer d’autres initiatives.” Le festival, qui a ouvert ses portes à 12h00, se poursuivra jusqu’à 23h00 samedi soir. Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’événement.

