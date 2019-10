Plan régional Good Move : 30 radars supplémentaires à la Ville de Bruxelles

Le mois dernier, le plan régional Good Move a été mis à l’enquête publique. Le conseil communale de la Ville de Bruxelles l’a validé. Bart Dhondt, échevin en charge de la Moblité, explique à la Dernière Heure, comment Bruxelles compte mettre en oeuvre la zone 30.

“Bruxelles a la volonté de se doter d’un air pur, de rues plus sûres et de quartiers apaisés“, explique l’échevin bruxellois en charge de la Mobilité à nos confrères de la DH. Bart Dhondt estime que la vision de la Région est en totale cohérence avec celle de la Ville de Bruxelles. Il rappelle l’intention d’installer des zones 30 partout où cela est possible. “Mais pour que cela fonctionne, il faut travailler sur la prévention, la répression, l’infrastructure et les plans de mobilité“, détaille-t-il.

Pour être clair, la Ville de Bruxelles va se doter de 20 nouveaux radars préventifs au printemps prochain. 80.000 euros de budget ont été votés ce lundi soir au conseil communal. D’ici la fin de la législature, une dizaine d’autres radars seront installés. “Ces radars seront installés dans les rues où les excès de vitesse sont les plus nombreux, sur base des plaintes de riverains“, précise l’échevin Groen.

C.Bk / Image: Belga