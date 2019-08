Le Barlok, salle de concert alternative située le long du canal, lance un crowdfunding

Le Barlok traverse une passe difficile. La salle, qui fait partie de la zone d’occupation temporaire Allée du Kaai, en face de Tour et Taxis, organise une trentaine de concerts par moi. Soit un total de 300 groupes et 13.000 spectateurs par an, quelques 3600 artistes depuis les débuts.

Mais le projet fait face à des pressions de plus en plus grandes de la part des autorités publiques, propriétaires du site, explique l’équipe sur son site web, et à une situation financière difficile, qui lui fait craindre de ne pouvoir assurer la programmation jusqu’à la fin de la période d’occupation temporaire, soit mars 2020.

Le Barlok lance un crowdfunding. L’équipe a besoin de 8500 euros, pour payer ses fournisseurs, assurer la logistique, la maintenance etc.