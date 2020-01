Interdiction d’alcool dans le piétonnier : voici la carte des rues concernées

La consommation de boissons alcoolisées sera interdite dès ce samedi de 24h à 6h du matin dans plusieurs rues du centre-ville. L’infraction sera punie d’une amende allant jusqu’à 350 euros.

Le périmètre concerné par l’interdiction comprend notamment le boulevard Anspach depuis la place Fontainas jusqu’à la place De Brouckère, les rues latérales, notamment les rues du Midi, des Fripiers, des Halles, Léopold, de la Carpe, des Poissonniers et les perpendiculaires à cet axe, rue Fossé aux loups, rue de l’Eveque, rue des Princes, rue de la Reine, rue Gretry, rue du Marché au Poulet, rue de la Bourse, rue Henri Maus, rue des Pierres, rue de la Chaufferette, rue des Teinturiers, rue Bon secours, rue des Jardins des Olives, rue des Riches Claires, Rue de Borgval, Rue Jules Van Praet, rue Auguste Orts, rue Paul Devaux, ainsi que la place de la Monnaie.

La règle sera en vigueur du 1er février 2020 jusqu’au 1er août 2020. Après, une évaluation sera faite pour la poursuite ou non de cette mesure.

YdK – Carte : Ville de Bruxelles

Plus d’info : www.bruxelles.be/interdiction-dalcool-dans-la-zone-pietonne

