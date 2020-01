La Grand-Place aux couleurs de l’Union Jack à la veille du Brexit

Le Brexit deviendra officiel ce vendredi, le 31 janvier prochain. La Grande-Bretagne quittera alors l’Union européenne. Pour marquer le coup, la Ville de Bruxelles souhaite rappeler la longue amitié entre les Bruxellois et les Britanniques en organisant plusieurs activités ce jeudi dès 16h sur la Grand-Place et dans la cour de l’Hôtel de Ville.

Dès la tombée de la nuit, les façades des bâtiments de la Grand-Place s’illumineront aux couleurs de la Grande-Bretagne. “De son côté, le Manneken-Pis revêtira son costume de John Bull qui lui a été offert le 24 avril 1972”, peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Bruxelles.

Rendez-vous dès 16h sur la Grand Place pour rappeler que, quoi qu’il arrive, les milliers de britanniques habitant #Bruxelles resteront des bruxellois! Keep calm and stay welcome! pic.twitter.com/WxEE0j1nUy — Philippe Close (@PhilippeClose) January 30, 2020

Les célèbres cabines téléphoniques rouges et les taxis londoniens serviront de décor “pendant que Sherlock Holmes et son cher Watson veilleront au bon déroulement des opérations “ et que les cornemuses résonneront dans le centre ville.

A.V. – Photo: Belga