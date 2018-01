Des agents de sécurité en Segway pour plus de visibilité sur la rue Neuve

Depuis peu, le groupe Securitas a équipé ses agents de… segways, pour parcourir plus rapidement les allées du centre commercial City 2 et de la rue Neuve, et leur offrir plus de visibilité. Reportage auprès de ces agents sur deux-roues.

Depuis le début de l’année, des agents de gardiennage de Securitas se déplacent autour de la rue Neuve, à Bruxelles, sur des Segways, des deux-roues électriques. Ces nouveaux moyens de locomotion se veulent plus utiles pour les agents qui peuvent ainsi parcourir des longues distances en quelques minutes, filant jusqu’à 20 km/h.

Les agents ont également une meilleure visibilité, étant situés plus en hauteur que le reste du public sur leur segway.

Les agents suivent ainsi une formation d’une heure et peuvent ensuite se lancer dans le quartier de la rue Neuve au guidon de leur segway.

■ Reportage de Nicolas Franchomme.