Un peu plus de 2.000 cyclistes verbalisés en trois ans à Bruxelles

La principale infraction concernée est le franchissement de feux rouges.

2.106 cyclistes et trottinétistes ont été verbalisés à Bruxelles en un peu plus de trois ans, indiquent nos confrères de la Capitale ce samedi. La zone de police Bruxelles/Ixelles est la principale zone à les verbaliser, ce sont principalement la brigade cycliste qui s’en charge. “En 2021, on a verbalisé 1.003 cyclistes et trottinétistes la plupart du temps sur le piétonnier de Bruxelles“, indiquent-ils à nos confrères. Les principales infractions concernées sont le franchissement de feux rouges, le GSM au guidon et une vitesse excessive. La vitesse maximale autorisée sur le piétonnier est de 6 km/h.

La zone de police Bruxelles Ouest a quant à elle verbalisé 163 cyclistes et trottinettistes en 3 ans, principalement pour franchissement de feux-rouges. 149 infractions ont été constatées sur la même période par la police de la zone Nord, et 283 pour la zone Montgomery. Les zones de polices Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort) et Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) n’ont pas fourni de chiffre détaillé à nos confrères.

