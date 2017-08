Swissport : les voyageurs de Brussels Airlines peuvent à nouveau enregistrer tous leurs bagages

« Les personnes qui voyagent avec Brussels Airlines peuvent à nouveau venir à l’aéroport et enregistrer l’ensemble de leurs bagages », a indiqué mercredi soir le porte-parole de la compagnie aérienne belge, Geert Sciot.

Auparavant, en raison de la grève qui touche la société de manutention Swissport depuis mardi matin, Brussels Airlines conseillait à ses clients de ne venir à l’aéroport qu’avec un bagage à main.

Mardi, Brussels Airlines a dû annuler 26 vols à la suite de la grève qui a touché la société Swissport et 200 vols de la compagnie aérienne ont également subi un retard. « Nous avons encore enregistré des retards d’une demi-heure mercredi matin. Ceux-ci se sont ensuite limités à environ vingt minutes », a ajouté M. Sciot. Toute l’attention de la compagnie est maintenant focalisée sur la restitution des bagages qui ont été abandonnées à l’aéroport par les passagers. « Hier, une soixantaine de membres de notre personnel sont venus renforcer bénévolement les effectifs et ont aidé à charger et décharger certains vols. Aujourd’hui, nous avons nous même opéré un vol Bruxelles-Paris contenant uniquement des bagages qui appartenaient à des clients africains », a raconté le porte-parole.

M. Sciot estime que la moitié des bagages laissés par les clients de Brussels Airlines ont entretemps été restitués, soit 3.000. Il reste donc 3.000 autres bagages qui doivent retrouver leur propriétaire dans les prochaines heures, via les airs ou par la route. Au total, 15.000 bagages avaient été abandonnés à l’aéroport de Zaventem.

Belga, photo Belga