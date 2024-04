Brussels Airport : le traitement des bagages perturbé à cause d’un problème technique

Un problème technique a perturbé le traitement des bagages mardi matin à Brussels Ariport. Certains vols ont dû quitter le tarmac sans bagage, indique l’aéroport sur X (anciennement Twitter). La situation est rentrée dans l’ordre en fin de matinée et l’aéroport tente de résorber les retards.

Le problème se situait sur l’une des trieuses à valises. “Les bagages de certains vols en partance de Brussels Airport sont restés à l’aéroport. Cela n’a aucun impact sur les passagers arrivant à Brussels Airport“, précise l’établissement sur son site.

Les passagers dont les bagages sont restés bloqués en Belgique sont invités à prendre contact avec leur compagnie aérienne. “Nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible et livrons les bagages retardés dans les plus brefs délais“, conclut l’aéroport

Due to a technical issue baggage handling is disturbed this morning at #brusselsairport. Unfortunately, certain flights will depart without baggage. We do our utmost with our partners to resolve the issue and deliver the delayed baggage asap. More info: https://t.co/0FcxF5KJVA pic.twitter.com/2mflpfZuSw

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) April 30, 2024