Swissport: près de 200 vols ont subi un retard, 15.000 valises stockées à Brussels Airport

Bien que le personnel du bagagiste Swissport a repris le travail en matinée, près de 200 vols ont enregistré ce mercredi des retards d’en moyenne 45 minutes, selon une porte-parole de Brussels Airport.

Suite à l’arrêt de travail de Swissport ce mardi et à ses conséquences sur le transport des bagages à Zaventem, près de 200 vols ont subi des retards ce mercredi. Un vol a également dû être annulé durant la journée : « C’est encore la conséquence d’un vol qui n’a pas pu atterrir ce mardi », explique la responsable communication de l’aéroport, Florence Muls. Selon elle, on assiste progressivement à un retour à la normale au niveau des départs et des arrivées.



Environ 15.000 valises sont encore stockées dans l’aéroport. Selon Brussels Airport, cela prendra une semaine avant que tous soient envoyés à bon port. L’aéroport précise également que les passagers qui n’ont pu récupérer leurs bagages ne doivent pas aller les chercher à Brussels Airport mais doivent le signaler sur le site internet de l’aéroport en cliquant ici.

