Woluwe-Saint-Lambert s’étonne qu’aucune nouvelle piste cyclable soit créée sur son territoire

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a adressé un courrier à la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) pour s’interroger sur la décision de la Région de ne pas reprendre les boulevards de la Woluwe et Brand Whitlock dans les voiries qui bénéficieront d’une nouvelle piste cyclable sécurisée en cette période de déconfinement.

À l’initiative du bourgmestre Olivier Maingain (DéFI) et de l’échevin de la Mobilité Grégory Matgen (DéFI), le Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert a adressé un courrier à la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) suite à la publication, ce jeudi, d’une carte de nouvelles pistes cyclables qui seront créées sur des voiries régionales, afin de mettre en avant la pratique du vélo et éviter un afflux trop important de navetteurs dans les transports en commun en cette période de déconfinement. Le collège woluwéen s’interroge en effet sur le fait que les boulevards de la Woluwe et Brand Whitlock n’ont pas été choisis parmi les axes repris pour des futurs aménagements cyclistes.

La commune précise par voie de communiqué que la piste cyclable du boulevard de la Woluwe est déjà réaménagée jusqu’à la chaussée de Roodebeek, et qu’il est nécessaire de relier cette piste à la piste actuellement en travaux du côté de la Région flamande. Le collège woluwéen explique également attendre une réponse depuis janvier 2020 quant à la reprise des travaux d’aménagement du boulevard de la Woluwe entre l’avenue Emile Vandervelde et la rue de l’Écluse.

Enfin, la commune de Woluwe-Saint-Lambert demande également que le boulevard Brand Whitlock soit également proposé dans les axes à réaménager. “La commune a d’ailleurs répondu favorablement à l’appel de la Région, en proposant la mise temporaire en zone 20 km/h des allées latérales du boulevard Brand Whitlock”, précise le collège.

Gr.I. – Photo : capture BX1