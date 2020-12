La prime augmente pour les Ucclois.e.s qui souhaitent sécuriser leur habitation

La prime pour la sécurisation des habitations passe ainsi de 150 à 400 euros, lit-on ce samedi dans les colonnes de La Capitale.

Le sentiment de ne plus être en sécurité chez soi semble être de plus en plus important à Uccle, surtout parmi les personnes plus âgées. Il faut dire que la commune est la deuxième plus âgée de la Région bruxelloise. 20% de la population ont plus de 65 ans.

Pour répondre à cette problématique, les conseillères communales libérales, Diane Culer et Marion van Offelen, ont proposé en janvier que des mesures supplémentaires soient prises afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les seniors. Parmi ces mesures, il y avait l’augmentation du montant de la prime communale à la sécurisation des habitations. Cette prime sert au remboursement d’une partie des frais de l’achat et de l’installation d’outils de protection contre les cambriolages.