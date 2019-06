Vincent Kompany présenté au RSC Anderlecht : “Je suis fier et heureux d’être de retour”

Vincent Kompany est présenté ce mardi après-midi en tant que nouveau joueur-manager du RSC Anderlecht.

Ce fut la grande surprise de la fin de saison : le retour de Vincent Kompany au RSC Anderlecht après onze saisons à Manchester City. Le joueur bruxellois de 33 ans n’a pas encore enfilé la vareuse mauve, évitant notamment le derby contre le RWDM, samedi dernier, mais il est enfin présenté à la presse, ce mardi après-midi, au centre d’entraînement du club à Neerpede, dans une tente destinée à accueillir la quarantaine de journalistes présents.

Le joueur s’est évidemment dit “fier et heureux d’être de retour”. Vincent Kompany, qui portera le N.4, a expliqué notamment qu’il souhaitait retrouver à Anderlecht “une manière de jouer à la Cruijff, en 3-4-3, comme quand j’ai été formé au RSCA. C’est ce système que j’ai retrouvé avec Pep Guardiola à la tête de Manchester City et que j’avais perdu depuis de nombreuses années. Cela m’a redonné confiance et cela m’a donné envie de transmettre ensuite. (…) Chacun a eu à l’école un professeur qui savait expliquer des choses compliquées d’une manière plus simple que n’importe qui d’autre. Pep (Guardiola) était ce professeur. Je ne suis pas Pep mais je suis un bon élève (rires)”.

“Je ferai le gilet pare-balles”

Il n’a toutefois pas souhaité en dire plus sur d’éventuels transferts. “Il y a plus de talents qu’à mon époque dans ce club”, affirme-t-il. “Personnellement, j’ai juste demandé à avoir une trentaine de joueurs à ma disposition (rires). Je souhaite juste avoir un groupe compétitif, on va tout faire pour que ce soit le cas. Et s’il y a des problèmes, je ferai le gilet pare-balles, j’encaisserai les critiques”.

“Je me sens à fond joueur pour l’instant”, explique encore “Vince The Prince” à la presse. “Ce statut ne change pas radicalement ma vie. Je fais toujours plein de choses depuis mes 6 ans. Les gens qui me connaissent savent que je jouais au foot, je faisais mes devoirs, je voyais mes amis. J’ai toujours fait plein de choses. C’est juste que mon temps est totalement consacré au futur d’Anderlecht, mais je le ferai de plein de manières différentes”.

Quel objectif a-t-il pour le RSC Anderlecht cette saison ? “Je ne peux pas dire que je ne veux pas être champion. Maintenant, il faut bien comprendre que cinq équipes ont été meilleures que nous l’an dernier”, confirme-t-il.

Vincent Kompany a été formé à Anderlecht, où il a débuté en équipe première en 2003 à l’âge de 17 ans. Il a quitté le Sporting pour Hambourg en 2006 et était arrivé à Manchester City en 2008. Il compte deux titres de champion de Belgique, une coupe Intertoto (avec Hambourg), quatre titres de champion d’Angleterre, deux FA Cup, une Community Shield et quatre Coupes de la Ligue anglaise. En équipe nationale, le défenseur a obtenu 86 sélections, pour 4 buts marqués dans sa carrière.

Un plus grand budget pour l’académie

Outre cet entretien avec Vincent Kompany, la presse a également appris la nouvelle dénomination de l’académie des jeunes du RSC Anderlecht, désormais nommée RSCA Belfius Academy. La banque Belfius arrive en effet comme sponsor principale de cette école du football, et un budget plus important de 20% va être attribué aux jeunes. L’objectif du club ? Intégrer “à très court terme”, selon le président Marc Coucke, 50% des joueurs formés au club dans le onze de base.

► Revivez le direct vidéo ci-dessous



Press conference Vincent Kompany Suivez EN DIRECT la conférence de presse de Vincent Kompany. Volg LIVE de persconferentie van Vincent Kompany. #RSCA #COYM #TeamKompany Publiée par RSC Anderlecht sur Mardi 25 juin 2019

Photo : Belga/Virginie Lefour