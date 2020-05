Sport – Bonus : le hockey à l’honneur avec Tom Boon, Victor Wegnez et Philippe Simar

Christophe Durant poursuit ses bonus de l’émission #Sport avec, ce lundi, trois acteurs des clubs bruxellois de division d’honneur de hockey sur gazon.

La saison belge de hockey sur gazon a été brutalement arrêtée par la crise sanitaire du Covid-19, comme l’ensemble du monde du sport. La saison 2019-2020 en division d’honneur a été arrêtée le 8 mars dernier après 11 matches de championnat, profitant ainsi au Léopold, champion en titre, au Dragons et à La Gantoise, qui représenteront la Belgique en EHL, principale compétition européenne. Alors que les équipes nationales sont toujours dans l’incertitude, alors que les Jeux Olympiques ont été reportés en 2021.

Tom Boon, représentant des Red Lions, l’équipe nationale belge, et joueur du Léopold, Victor Wegnez, également Red Lion et joueur du Racing, et Philippe Simar, capitaine de l’Orée, ont accepté l’invitation de Christophe Durant pour évoquer cette saison arrêtée, l’avenir du hockey belge et la reprise des entraînements avec les Red Lions, cette semaine.

