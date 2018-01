Deux écoles vont ouvrir dans quelques mois côte à côte sur le site Van Oost à Schaerbeek : l’une des structures sera francophone, l’autre, néerlandophone. Un mur devrait séparer la cour de récréation, rapporte le quotidien La Capitale.



En septembre, deux nouvelles écoles verront le jour. La francophone peut accueillir 600 élèves et la néerlandophone détient une capacité de 250 élèves. Elles seront toutes les deux autonomes avec comme seul lieu commun la salle de sport financée par la Région.

Une occasion manquée de créer des synergies déclare le conseiller communal du PTB Axel Bernard à La Capitale. “On avait là l’occasion de faire des liens entre les élèves de l’enseignement francophone et de l’enseignement néerlandophone, avec un seul pouvoir organisateur, mais la commune ne l’a pas fait”.

Un mur pour obtenir des subsides

Les infrastructures des deux écoles seront distinctes, à l’exception de la salle de sport. « Il n’y a même pas de cour de récréation commune. Dans les plans, on voit un mur entre les deux », constate Axel Bernard. Une situation paradoxale pour le conseiller qui estime que de plus en plus de personnes “souhaitent un enseignement bilingue”.

De son côté, la commune explique que si elle voulait obtenir des subsides des deux différentes communautés, elle était dans l’obligation de créer des infrastructures séparées. Les communautés francophone et néerlandophone étaient chacune dans l’incapacité de financer une école bilingue. L’échevin de l’enseignement francophone Michel De Herde (Défi) explique que c’est “le système qui fonctionne comme ça” mais que des échanges ponctuels seront possibles”.

Image: DDS & Partners Architects