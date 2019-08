Saint-Josse : deux personnes interpellées après l’intervention de ce mardi soir

Le parquet de Bruxelles a délivré de nouvelles informations concernant l’intervention policière qui a eu lieu ce mardi soir aux abords de la rue de la Rivière à Saint-Josse-ten-Noode.

On en sait désormais plus sur l’intervention policière menée ce mardi soir à Saint-Josse : la police a bien été appelée pour une bagarre générale entre de nombreuses personnes, ce mardi soir vers 19h45, dans le quartier de la rue de la Rivière. Plusieurs personnes impliquées se sont enfuies quand la police est arrivée. Celles qui sont restées ont évoqué des explications “peu claires” aux policiers, explique Willemien Baert, porte-parole du Parquet de Bruxelles.

“Deux témoins ont indiqué que deux autres personnes se sont réfugiées dans une maison de la rue de la Rivière, et que l’une d’entre elles avait une arme à feu”, continue la porte-parole. Plusieurs patrouilles de police ont été envoyées sur place et un périmètre de sécurité a été installé autour de la rue. “La situation pouvant être dangereuse, une brigade d’intervention de la police Bruxelles-Nord a également été appelée”.

🛃👮🏻‍♀️👮🏾‍♂️🚨Présence Police 🚨👮🏾‍♂️👮🏻‍♀️ 🛃👉 À Saint Josse Rue l’Inné pres de la gare du nord, bagarre générale police sur place 👈 Publiée par Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles sur Mardi 6 août 2019

Cette brigade est intervenue dans le bâtiment pour sortir les deux individus de la maison de la rue de la Rivière. “Cette intervention s’est déroulée dans le calme. Personne n’a été blessé et les deux personnes n’ont pas opposé de résistance”, explique la porte-parole du parquet. “Plusieurs personnes se sont alors attroupées autour du périmètre de sécurité, et sont devenues de plus en plus hostiles avec la police. Mais cela s’est rapidement calmé”, ajoute-t-elle.

Une enquête a été ouverte autour de cette intervention. Les deux suspects, âgés de 21 et 38 ans, doivent encore être auditionnés. Une fouille de la maison doit encore être menée pour retrouver l’arme à feu évoquée par les témoins.

Gr.I. – Photo : Facebook Alertes Contrôle de Police-Infos Bruxelles