Décès d’Ibrahima B. : près de 400 manifestants devant le commissariat de la rue de Brabant (photos)

Selon une estimation de la police sur place, près de 400 personnes ont manifesté ce mercredi après-midi devant le commissariat de la rue de Brabant en réaction au décès d’Ibrahima B., samedi dernier, après une interpellation de la police.

Une partie du groupe de manifestants, soit une centaine de personnes, se sont désolidarisées de la manifestation avant d’être contenues par les forces de l’ordre, à la sortie d’un tunnel donnant sur la place du Nord, dans un climat assez tendu, marqué par des jets de projectile et l’utilisation de fumigènes. Des manifestants ont crié “police, assassins”.

La manifestation était toujours en cours après 17h00. La police n’a pas encore signalé d’interpellation ou de personne blessée durant cette manifestation.

Cette manifestation fait suite au décès d’Ibrahima B, après un malaise dans ce commissariat de la zone de police de Bruxelles-Nord, le 9 janvier dernier.

Selon le parquet de Bruxelles, samedi en début de soirée, le jeune homme de 23 ans a pris la fuite à pied et a été interpellé par la police après une poursuite. Il a été privé de sa liberté et a été emmené au commissariat pour y être entendu. Lors de son arrivée au commissariat, il a perdu connaissance. Les policiers présents ont fait appel aux services de secours. Une ambulance et un Smur (Service mobile d’Urgence et de Réanimation) ont été mobilisés sur place. Ibrahima B. a été emmené par les services de secours, avant de décéder à l’hôpital à 20h22.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et un juge d’instruction a été requis par le parquet.

■ Vidéos de Jean-Christophe Pesesse et Thierry Dubocquet, photos de Belga/Virginie Lefour et Jean-Christophe Pesesse