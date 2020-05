Zones 20 et véhicules d’urgence : le SLFP Zones de Secours demande des garanties

Le Syndicat Libre de la Fonction Publique – Zones de Secours a réagi, ce samedi, aux déclarations du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), qui répondait, lui, à l’indignation du syndicat libéral du SIAMU. Ce dernier estime que les interventions des pompiers de Bruxelles sont mises à mal par la mise en place du Pentagone en zone résidentielle, limitée à 20 km/h.

“Le SLFP a pris connaissance de vos déclarations dans la presse et du fait que vous êtes furieux contre le syndicat libéral du SIAMU, que vous accusez de ‘prendre les gens pour des idiots’. Vous déclarez également qu’il est hors de question de verbaliser les pompiers en intervention. Le SLFP en prend donc bonne note, mais si nous ne devons pas prendre les gens pour des idiots, il ne faut également pas prendre les représentants du SLFP pour des idiots !“, a ainsi déclaré Eric Labourdette, dirigeant responsable du SLFP-Comité ZDS, dans une lettre adressée samedi au bourgmestre de Bruxelles.

Ainsi, le syndicat demande, “afin de rassurer nos chauffeurs“, des dérogations signées à la fois par le Procureur du Roi du tribunal de police de Bruxelles, par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles et par les ministres de la Justice et de l’Intérieur. “Comme représentant politique, le SLFP est certain que vous disposez de toutes les dérogations nécessaires afin de rassurer les représentants du personnel que nous sommes“, ajoute Eric Labourdette dans sa lettre à Philippe Close.

Il n’existe, en effet, à l’heure actuelle, aucune dérogation spécifique pour les véhicules de secours roulant en zone résidentielle, rappelle le syndicat, citant la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) : “Pour ce qui est du fait que les services de secours doivent pouvoir rouler plus vite dans ces zones de rencontre, on a lancé la demande pour le changement de code de la route. On n’a pas encore de délai“. Dans sa lettre, Eric Labourdette explique ainsi que “nos chauffeurs ont connaissance de cette ‘erreur’ et sont donc conscient qu’en cas d’accident, leur responsabilité pénale et civile pourra être engagée“. Il demande ainsi que le président du tribunal de première instance de Bruxelles confirme par écrit que, dans une telle situation, les pompiers ne seront pas poursuivis.

ArBr – Photo : Belga