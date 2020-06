Test Achats lance un formulaire en ligne pour un traitement collectif des plaintes

Plus de 20.000 plaintes ont été soumises à Test Achats concernant l’annulation de vols, liés à la crise du coronavirus. Pour faciliter et accélérer le traitement de ces nombreuses plaintes en les regroupant, Test Achats a dès lors mis en place une nouvelle plateforme en ligne pour aider les voyageurs.

Depuis le début de la crise Corona, Test Achats a constaté une augmentation de 30 % des appels reçus. Plus de 20.000 plaintes ont été enregistrées sur les questions concernant les voyages et les vols. Ryanair représente 26,6 % de celles-ci, suivi de TUI avec 21,1 % et de Brussels Airlines avec 17,7 %.

De nombreux consommateurs veulent annuler eux-mêmes leur voyage par crainte d’être infectés ou parce que les précautions prises à destination rendent difficile des vacances sans soucis. En parallèle, l’organisation de consommateurs constate également que de nombreuses compagnies aériennes refusent toujours de rembourser les passagers dont le vol a été annulé, ou font tout pour retarder le remboursement (qui théoriquement doit se faire dans les 7 jours) ou que les bons de valeur mettent beaucoup (trop) de temps à arriver, sans parler de certains de ces bons de valeurs dont la validité laisse à désirer. La législation est pourtant claire et doit donc être correctement appliquée par les compagnies aériennes, selon Test Achats.

Vu le nombre de plaintes reçues par ses services, Test Achats a décidé de lancer une nouvelle page d’inscription en ligne pour les voyageurs qui rencontrent des problèmes avec leur vol ou leurs vacances organisées. “Nous constatons que de nombreuses plaintes sont de même nature et nous voulons utiliser cet outil pour regrouper les dossiers des consommateurs et les transmettre à la compagnie aérienne ou au tour-opérateur concerné afin d’obtenir un traitement plus rapide et faire respecter les droits des consommateurs”, explique Jean-Philippe Ducart.

Plus d’informations via l’adresse web www.testachats.be/formulairevoyage

Source/Image : Belga