Aucun train ne circule entre Bruxelles-Nord et Jette en raison d’un problème sur la caténaire

Depuis dimanche 13H30, aucun train ne circule entre les gares de Bruxelles-Nord et de Jette.

Cette interruption du trafic ferroviaire est due à un problème sur la caténaire, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Du personnel technique d’Infrabel s’est rendu sur place. Le gestionnaire du réseau ferroviaire affirme vouloir résoudre le problème dans les plus brefs délais.

La SNCB a mis en place un service de navettes de remplacement.

Belga – Photo : Belga Image