Fête de la musique : le public au rendez-vous au Cinquantenaire après l’annulation de vendredi

De nombreux artistes ont célébré la Fête de la musique sur les deux scène du Cinquantenaire.

Au parc du Cinquantenaire, les Bruxellois ont finalement pu profiter de Fête de la musique ce samedi après une première journée de concert annulée. Les artistes ont pu se succéder hier face au public venu en nombre. Parmi eux : Swing ou encore le trio NUPS3E.

■ Reportage de Valentine Rolus, Olivia Bronsart, Stéphanie Mira et Bryan Mommart