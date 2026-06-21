 Aller au contenu principal
BX1

Fête de la musique : le public au rendez-vous au Cinquantenaire après l’annulation de vendredi

De nombreux artistes ont célébré la Fête de la musique sur les deux scène du Cinquantenaire.

Au parc du Cinquantenaire, les Bruxellois ont finalement pu profiter de Fête de la musique ce samedi après une première journée de concert annulée. Les artistes ont pu se succéder hier face au public venu en nombre. Parmi eux : Swing ou encore le trio NUPS3E.

■ Reportage de Valentine Rolus, Olivia Bronsart, Stéphanie Mira et Bryan Mommart

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales