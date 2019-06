Technologies médicales : 34 entrepreneurs aidés en quatre ans par le MedTech Accelerator

Depuis 2016, hub.brussels et son pendant destiné à la santé, lifetech.brussels, ont mis en place le MedTech Accelerator, le premier programme d’accélération spécifiquement dédié aux entrepreneurs développant des dispositifs médicaux.

Ce MedTech Accelerator a déjà aidé 34 entrepreneurs en quatre ans, avec des projets reconnus tant en Belgique qu’à l’international. On peut ainsi citer Move-Up et sa solution de rééducation post opératoire à domicile suite à une opération du genou ou de la chance, Spentys et ses dispositifs orthopédiques d’immobilisation personnalisés et imprimés en 3D, ou encore Kaspard et son dispositif de surveillance de sortie de lit pour prévenir des chutes.

D’autres projets seront également disponibles à court terme, annonce le MedTech Accelerator, comme Axiles Bionics, qui développe un pied bionique, ou StellaScreen, qui propose un système de test in vitro pour identifier si une molécule active ou désactive les cellules du foie responsable de la maladie du soda.

Trois mois

Ce MedTech Accelerator permet ainsi de replacer la Région bruxelloise comme une place médicale importante. Il aide les entreprises sur le plan administratif notamment, et offre un soutien, pour mettre facilement sur le marché un dispositif médical. Ce programme dure trois mois et est soutenu par 120 experts et accompagnateurs.

Durant cette saison 2019, huit projets ont été accompagnés et l’un d’entre eux a été couronné pour son innovation technologique concrète : SurgeLight, qui vise à développer un système de guidage chirurgical capable de visualiser et en temps réel des tissus comme des tumeurs, des nerfs ou des vaisseaux sanguins.

La prochaine édition du MedTech Accelerator aura lieu en février 2020 et les inscriptions sont ouvertes dès février 2020 via medtech-accelerator.eu.

■ Images et interviews de Nicolas Franchomme.