SNCB : nouvelle signalétique à la gare de Bruxelles-Midi

La signalétique de la gare de Bruxelles-Midi a été complètement revue. Objectif : assurer plus de clarté et permettre aux navetteurs et voyageurs de se repérer plus facilement pour trouver leur chemin plus rapidment vers les quais et les guichets, ainsi que vers les stations de bus, trams, métro et taxis.

Il n’était pas troujours facile de s’orienter dans l’immense hall des pas perdus. Désormais les informations sont regroupées par couleur :

►Sur fond bleu : les informations concernant l’itinéraire des voyageurs qui entrent dans la gare

►Sur fond vert : les informations pour les voyageurs qui quittent la gare (taxi, bus, tram, métro…)

►Sur fond orange: la signalétique temporaire et travaux

►Sur fond gris : les campagnes de courtoisie et les informations concernant la sécurité

►Images et interview de Elisa Roux, porte-parole de la SNCB (par Nicolas Franchomme)