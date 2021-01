Schaerbeek : le Citizen Bike Garden a été enlevé par la commune

Si vous êtes un habitué de la rue Godefroid Devreese à Schaerbeek, vous l’avez peut-être remarqué, le box à vélos construit par les citoyens et financé par la Région ne s’y trouve plus. Les employés communaux l’ont ​​emmené ce jeudi.

Les initiateurs du projet, également à l’origine du Citizen Garden, ne perdent pas espoir de l’installer de manière permanente un jour. En attendant, c’est avec tristesse qu’ils l’ont vu partir hier.

Farewell little piece of nature that was giving us a shelter for our bikes and a way to connect & communicate with neighbors 😢

We wish we could have kept you a lil’ longer. You would have been so beautiful in Spring 🌱🌻

We will keep you in our heart and in our memories ❤️🙏 pic.twitter.com/kcaZ0GpIWz

— Citizen Garden (@citizen_garden) January 14, 2021