S.Kool, le concept store de Bruxelles Formation, a vendu des emplois

S.Kool, la boutique de formation de Bruxelles Formation au City 2 fête ses trois premiers mois d’existence. Comme cadeau, des diplômes ont été distribués aux élèves qui seront plus armés dans leur recherche d’emploi dans la vente.

Les 11 jeunes qui ont inauguré cette formation terminent aujourd’hui leur cursus; Pendant trois mois, ils ont été formés aux techniques de vente, de communication et en néerlandais; En plus de la formation, ils ont pu avoir des ateliers pratiques et ont tenu un concept store crée pour l’occasion par AG Real Estate, propriétaire du centre commercial City2. Cela leur a permis d’être mis en situation réelle.

A présent, la moitié des élèves a déjà reçu une promesse d’embauche. Les autres espèrent décrocher un contrat le plus rapidement possible. D’ailleurs un job dating avec les commerçants du centre sera organisé prochainement.

V.Lh./Images de Nicolas Franchomme