 Aller au contenu principal
BX1

Les jours de la personne percutée par un tram à Schaerbeek ne sont plus en danger

Une femme a été grièvement blessée après avoir été percutée par un tram samedi soir dans la commune de Schaerbeek.

La collision s’est produite samedi vers 23h20, place Liedts, à Schaerbeek. La victime, dont les jours étaient en danger, a été transportée à l’hôpital. Le conducteur du tram et un témoin, tous deux en état de choc, ont également été emmenés à l’hôpital.

Ce mardi, le parquet annonce que même si la victime reste hospitalisée, ses jours ne sont plus en danger. Selon le parquet, la femme a traversé la rue au passage piéton, laissant passer un tram qui venait d’arriver. Cependant, alors qu’elle voulait poursuivre sa route, un second tram est arrivé à ce moment précis, qu’elle n’a pas vu à cause du premier. Une collision s’en est suivie. L’enquête se poursuit afin d’en déterminer les circonstances exactes.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales