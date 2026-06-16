Les jours de la personne percutée par un tram à Schaerbeek ne sont plus en danger

Une femme a été grièvement blessée après avoir été percutée par un tram samedi soir dans la commune de Schaerbeek.

La collision s’est produite samedi vers 23h20, place Liedts, à Schaerbeek. La victime, dont les jours étaient en danger, a été transportée à l’hôpital. Le conducteur du tram et un témoin, tous deux en état de choc, ont également été emmenés à l’hôpital.

Ce mardi, le parquet annonce que même si la victime reste hospitalisée, ses jours ne sont plus en danger. Selon le parquet, la femme a traversé la rue au passage piéton, laissant passer un tram qui venait d’arriver. Cependant, alors qu’elle voulait poursuivre sa route, un second tram est arrivé à ce moment précis, qu’elle n’a pas vu à cause du premier. Une collision s’en est suivie. L’enquête se poursuit afin d’en déterminer les circonstances exactes.