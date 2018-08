Selon les chiffres révélés par la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH), 12,8% de l’eau consommée en Région bruxelloise n’est pas enregistrée par Vivaqua, rapporte ce jeudi La Capitale.

En réponse à la question d’un député sur les pertes d’eau potable en Région bruxelloise, la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH) rapporte que 12,8% de l’eau potable consommée en Région bruxelloise n’est pas enregistrant par Vivaqua, soit 8,7 millions de m³ d’eau potable qui disparaissent chaque année. Vivaqua rapporte toutefois que ces pertes ne sont pas le résultat de fuites uniquement, mais émanent aussi de l’eau utilisée par les pompiers, par les communes ou encore l’eau récupérée illégalement.

Ces chiffres restent à relativiser, selon Céline Fremault. “La Région bruxelloise est dans la moyenne européenne. Ce taux de fuite est nettement inférieur aux autres régions belges”, confie la ministre régionale. En effet, 23,8 millions de litres d’eau sont ainsi “perdus” chaque jour à Bruxelles contre 180 millions de litres d’eau potable en Flandre et 178 millions de litres pour la Wallonie.

“Cette eau peut venir de fuites, mais aussi de la consommation d’eau des pompiers ou des communes qui utilisent l’eau pour l’arrosage ou le nettoyage”, explique la responsable de la communication de Vivaqua Marie-Eve Deltenre. Ces consommations ne sont en fait pas facturées par Vivaqua mais utilisées “pour la vie en communauté”. “On ne peut donc pas dire que 12,8 % de l’eau est perdue, puisqu’une partie de cette eau a été utile”, confirme la responsable de la communication.

Vivaqua cherche également les fuites. En 2017, 533 kilomètres sur 2.339 kilomètres de conduites ont été inspectées et 154 fuites ont pu être repérées et réparées. “Nous observons aussi les consommations la nuit sur les compteurs des communes. S’il y a une consommation anormalement haute, on intervient”, explique encore Marie-Eve Deltenre.

Gr.I. – Photo : Belga/Siska Gremmelprez