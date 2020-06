Plan international Belgique met en ligne un site pour dénoncer le harcèlement de rue

Le but de cette nouvelle plateforme est de rendre les villes plus sûres. Déjà active à Barcelone, Madrid et Séville, elle arrive à Bruxelles, Charleroi et Anvers.

91% des femmes et 28% des hommes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics selon une étude de Plan international Belgique. La soirée est aussi un moment particulièrement propice au harcèlement. 70% des jeunes en Belgique considèrent que les environs des bars sont une zone à risque. Une atmosphère détendue, l’influence de l’alcool, des gens proches les uns des autres : pour certains délinquants, ces circonstances offrent une excuse pour franchir les limites.

Plan international Belgique invite donc les victimes à signaler les comportements inappropriés sur le site “Safer cities”. Pour cela, il suffit de mettre le lieu sur une carte puis d’expliquer ce qu’il s’est passé.

Depuis son lancement à la fin de l’année dernière, plus de 1 500 lieux en Belgique ont été signalés. Les témoignages et les expériences seront analysés et contribueront à un rapport sur les expériences des jeunes – et des filles et des jeunes femmes en particulier – en matière de harcèlement sexuel. Sur base de ce rapport, Plan International travaillera avec les villes pour élaborer des mesures appropriées.

V.Lh. – Photo: Plan International Belgique