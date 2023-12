Il n’y a pas d’insécurité d’emploi à l’asbl BRAVVO, affirme l’échevine Faouzia Hariche

Celle-ci était interrogée depuis les bancs de l’opposition par le chef du groupe MR David Weytsman (MR) au sujet du dépôt de préavis de grève, il y a deux semaines, par le front commun syndical pour dénoncer notamment un “turn-over incessant” et “un stress quotidien”.

Il n’y a pas d’insécurité d’emploi à l’asbl Bruxelles BRAVVO. Il n’y a pas non plus de conflit social persistant, tel que présenté par certains représentants syndicaux, a affirmé lundi soir l’échevine de la Jeunesse, Faouzia Hariche (PS) lors de la séance du conseil communal.

Depuis 2020, ce n’est pas la première fois que les syndicats déplorent des manquements dans la gestion du personnel et un mal-être grandissant. Des actions de grève et autres actions de protestation ont eu lieu en 2020 et en 2021.

BRAVVO compte 330 membres du personnel. Selon l’échevine, on y a dénombré 15 licenciements en 2023 soit moins de 5%, “un chiffre qui n’est pas anormal pour un organisme de cette taille”. Selon Mme Hariche, chaque cas a été examiné avec attention.

Le C.A. dans son entièreté a accepté le licenciement sur la table. “Il n’y a pas d’insécurité d’emploi à Bravvo. La structure n’a fait que grandir depuis sa création. Notre mission consiste à nous assurer que les missions soient remplies par un personnel motivé et compétent. Malheureusement dans certains cas, des manquements et dysfonctionnements, sont tels qu’il n’est pas possible de continuer”, a souligné l’échevine de la Jeunesse.

D’après celle-ci, contrairement à ce qui est dit, “il n’y a pas de problème persistant”. Le conflit a abouti il y a un an à un accord sur le règlement de travail et à une série de mesures en faveur du personnel: redémarrage des instances de concertation; négociation et entrée en vigueur d’un nouveau règlement de travail; revalorisation salariale de l’ensemble du personnel: octroi d’une assurance groupe; évaluation du leadership; ou encore plan de lutte contre l’absentéisme.

L’échevine a enfin dit espérer une reprise des discussions avec les syndicats qui ne viennent actuellement plus aux réunions.

Belga