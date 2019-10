C’est actuellement le salon Bus World à Brussels Expo et la fédération belge des autocars recherche des chauffeurs.

Il faut dire que le marché de l’autocar a le vent en poupe car des plus en plus de personnes souhaitent voyager à bon prix. Et les véhicules se modernisent pour proposer toujours plus de confort pour les passagers mais aussi pour les chauffeurs.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Yannick Vangansbeck et David Ferral