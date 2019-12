Molenbeek : un plan d’action pour éviter tout débordement le soir du réveillon

La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean veut s’assurer que la nuit du passage à l’an neuf se déroule dans le calme. Elle a dès lors préparer un plan d’action pour éviter les bagarres et autres débordements qu’elle a pu connaître par le passé.

Voitures incendiées, magasins pillés, … Les derniers réveillons de la Saint-Sylvestre ont été agités dans la commune. Pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise, le conseil communal a dressé un plan d’action basé sur trois axes: répression, prévention et intervention d’urgence.

Côté répressif, outre la présence d’un officier de la zone de police de Bruxelles-Ouest au centre de crise régional, un centre de gestion locale sera également prévu. Trois mesures principales seront prises côté prévention : les agents de quartier mènent une campagne de sensibilisation sur l’utilisation de feux d’artifice, les objets pouvant être incendiés (comme les poubelles) seront déplacés et la présence de travailleurs sociaux et d’agents de quartier sera renforcée.

Enfin, le délai d’intervention des forces de sécurité sera réduit. Une équipe d’intervention se déplacera en véhicule adapté le soir du réveillon pour étouffer au plus vite toute échauffourée qui pourrait déborder. Une deuxième équipe se tiendra également prête à intervenir.

Belga

► Reportage de David Courier et Béatrice Broutout

