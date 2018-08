Molenbeek: la structure communale d’aide à la jeunesse rebaptisée Move

Le changement de nom de l’ASBL de Lutte contre l’Exclusion Sociale (LES) s’inscrit dans le cadre d’une large réforme structurelle de l’organisme initiée par l’échevine de la Cohésion sociale Sarah Turine (Ecolo).

C’est ce que rapporte cette semaine la Dernière Heure, expliquant qu’un travail avec les travailleurs sociaux a été fait durant cette législature pour définir une charte et mettre par écrit la vision, les missions et les valeurs de cette ASBL. Après avoir été ouvert à des membres de l’opposition, le conseil d’administration sera également ouvert à des membres du tissu associatif molenbeekois. Le changement de nom vise à la fois à remplacer un nom jugé stigmatisant et ne collant pas à l’objectif d’émancipation de l’ASBL paracommunale.

“Nous avons envie de dépolitiser le fonctionnement de l’association. La Les a toujours été un objet politique mais nous voulons maintenant rassembler un maximum de personnes qui font partie du secteur associatif. Nous voulions travailler sur l’émancipation des jeunes, outiller et former les animateurs et créer des liens entre les services. On est dans une approche participative avec les travailleurs. Mon objectif a aussi toujours été de mettre fin à la politique des grands frères”, explique Sarah Turine.

Une ASBL peu connue mais très utile

La LES joue un rôle majeur à Molenbeek en matière d’aide aux jeunes et aux familles des milieux défavorisés de la commune. Avec ses maisons de quartier, sa maison des Femmes et quelque 130 travailleurs sociaux, l’ASBL assure à la fois un travail de première et de seconde ligne. Citons notamment la lutte contre le décrochage scolaire et social, la prévention contre les violences, l’accompagnement des primo-arrivants ou encore l’amélioration de la cohésion sociale. De manière générale, l’immense ASBL molenbeekoise souffre d’un sous-financement chronique.