Malgré la crise du Covid-19, les guinguettes rouvrent petit à petit en Région bruxelloise (carte interactive)

Si leur réouverture est d’habitude prévue en mai, les guinguettes bruxelloises ont dû cette année patienter suite à la crise sanitaire du coronavirus. Ces bars éphémères peuvent désormais reprendre leurs activités, même si les consignes sanitaires du Conseil National de Sécurité restent de mise.

Si les températures sont quelque peu redescendues cette semaine, l’été reviendra bien vite dans les rues bruxelloises et embaumera les parcs de la capitale. Normalement, ces espaces verts s’animent dès le mois de mai avec la réouverture des célèbres guinguettes, ces bars éphémères où l’on peut se poser pour boire un verre, écouter un concert ou danser. Les activités ne manquent pas. Mais la crise sanitaire du coronavirus a repoussé la réouverture de ces guinguettes. En avril dernier, Bruxelles Environnement attendait une décision du Conseil National de Sécurité concernant l’horeca avant de prendre une décision concernant ces établissements d’extérieur proposant boissons et repas sur le pouce.

Finalement, le CNS a permis la réouverture des bars et restaurants, ce qui permet également aux guinguettes de reprendre leurs activités estivales ! Et elles reprennent toutes entre fin juin et début juillet, et sont prévues jusqu’en septembre.

Ces guinguettes sont majoritairement gérées par l’agence régional Bruxelles Environnement, qui a confié la mise en place de ces établissements à un opérateur unique, “Guinguettes Barc”. Certains bars extérieurs ont déjà rouvert comme la Guinguette Henri à Woluwe-Saint-Lambert ou la Guinguette André au parc de Laeken. D’autres rouvrent cette semaine, comme la Guinguette Maurice au Parc du Cinquantenaire, ou la Guinguette Jeanne, au parc du Rouge-Cloître à Auderghem.

Et malgré une contestation de riverains ixellois, la guinguette Gisèle, qui doit s’installer à l’Abbaye de la Cambre, est toujours prévue au 3 juillet selon Bruxelles Environnement, même si une commission de concertation doit se pencher sur le projet d’installation permanente de cette guinguette, le 9 juillet prochain. A priori, la réouverture devrait donc être postposée.

Enfin, du côté des guinguettes “indépendantes”, notons que le Bar Duden, dans le parc Duden à Forest, est actuellement fermé en raison de travaux sur le kiosque. Alors que la Guinguette du Parc de Forest a bien rouvert ses portes.

Grégory Ienco avec Thomas Dufrane – Photo : BX1