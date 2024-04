La saison des guinguettes approche !

Même si le temps n’est pas encore de la partie, il y a peut-être un élément qui va ramener le soleil à Bruxelles. C’est le retour des terrasses, des pique-niques, mais surtout… des guinguettes !

Lorsque les beaux jours reviennent, il est temps de profiter des journées ensoleillées et notamment des soirées. Et le retour des guinguettes est une des solutions pour se rassembler dans des parcs ou dans des lieux plus naturels.

Les premières guinguettes de 2024 vont rouvrir ce week-end. Ce samedi 20 avril et jusqu’au 6 octobre, ce sera Fabiola au parc Roi Baudouin et André au parc de Laeken. Puis le jeudi 25 avril au 6 octobre, celles du parc Bon Pasteur et du parc Georges Henri.

En mai, le 5 et jusqu’au 25 septembre, ce sera au tour du Parc de Cinquantenaire. Et tout début juillet, ce sera au tour de la Guinguette Émile au parc Duden.

Ca.Pa. /image : BX1