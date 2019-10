Lutte contre la pauvreté : le non-recours au droit en question

Pourquoi de nombreuses personnes qui tombent dans la précarité ne sollicitent-elles pas les aides auxquelles elles ont droit? Elles sortent alors des radars et il devient difficile de leur venir en aide.

Cette question était au coeur du “Jeudi de l’Hémicycle” aujourd’hui au parlement francophone bruxellois. De personnes confrontées à la précarité ont livré leur témoignage. Le Forum Bruxelles contre les inégalités, CPAS de Saint-Gilles, la fédération des Services Sociaux, l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, ATD Quart-Monde Belgique et le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale ont pris la parole également, devant les députés.

►Reportage de Jean-Christophe Pesesse