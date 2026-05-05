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Jan Danckaert réélu recteur de la VUB à une large majorité

Le professeur Jan Danckaert a été réélu recteur de la Vrije Universiteit Brusssel (VUB), a annoncé l’établissement mardi.

Seul candidat à sa propre succession pour le poste de recteur, le sexagénaire a obtenu une large majorité absolue (79,30%) auprès de l’ensemble du personnel (y compris celui de l’UZ Brussel) et des étudiants. Il entamera un nouveau mandat de quatre ans au début de l’année académique 2026-2027.

Ce mandat fort est essentiel à un moment où notre université est confrontée à d’importants défis“, a-t-il commenté. “Au cours des quatre prochaines années, je souhaite construire l’avenir avec l’ensemble de la communauté de la VUB : avec un enseignement innovant, une recherche solide et une vision ouverte du monde. Ce n’est qu’en avançant ensemble que nous resterons pertinents et pionniers“, a-t-il souligné.

Jan Danckaert a étudié la physique à l’Université d’Anvers. Il est ensuite devenu assistant en sciences de l’ingénieur à la VUB. En 1992, il a obtenu son doctorat en optique non linéaire. Après une période de recherche postdoctorale au FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) et deux périodes postdoctorales à l’étranger, il est devenu professeur à temps plein à la VUB en sciences et en sciences de l’ingénieur en 2005.

En 2016, Jan Danckaert est devenu vice-recteur à l’enseignement et aux affaires étudiantes au sein de l’équipe de la rectrice Caroline Pauwels. Lorsque celle-ci n’a pas été en mesure de poursuivre son mandat début 2022 en raison de sa maladie, Jan Danckaert lui a succédé en tant que recteur intérimaire. Il s’est ensuite imposé lors de l’élection anticipée du recteur face à Dirk Devroey, alors doyen de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques.

Belga

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