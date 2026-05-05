Les collections de l’ancien gardien des Diables Rouges Jean-Marie Pfaff exposées au Stade Roi Baudouin

La Ville de Bruxelles accueillera mercredi, de 18h30 à 22h30, une exposition des collections personnelles de l’ancien gardien des Diables Rouges, Jean-Marie Pfaff, au Stade Roi Baudouin, a annoncé mardi l’échevine des Sports Florence Frelinx.

Présentées récemment à Paris dans le cadre d’une vente organisée par la maison Millon, ces collections seront accessibles au public belge avant leur mise en vente. Elles s’inscrivent dans une vente dédiée au football et à ses grandes compétitions, mettant notamment à l’honneur les collections de Jean-Marie Pfaff ou de l’ancien international français Maxime Bossis.

En 2023, Jean-Marie Pfaff avait ouvert un musée éphémère consacré à sa carrière, rassemblant trophées, maillots et souvenirs accumulés au fil des années. Celui-ci avait été prolongé à plusieurs reprises avant de fermer ses portes en août.

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L’exposition organisée au Stade Roi Baudouin constitue une occasion unique de redécouvrir ces pièces emblématiques avant leur dispersion lors d’une vente aux enchères à Paris les 22 et 23 mai prochains.

Jean-Marie Pfaff a marqué une génération, notamment lors de la Coupe du monde 1986 où il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du tournoi, avant d’être sacré meilleur gardien du monde en 1987.

La collection retrace la carrière internationale de l’ex-gardien de but: de ses débuts au SK Beveren à son passage au Bayern Munich, jusqu’à son parcours avec les Diables Rouges entre 1974 et 1987 (64 sélections, deux championnats d’Europe et deux Coupes du monde). Elle rassemble plusieurs maillots portés en match, mais aussi des maillots échangés avec des légendes du football comme Johan Cruyff ou Diego Maradona après la demi-finale de la Coupe du monde 1986, ainsi que des médailles, trophées et objets personnels emblématiques de la carrière de Jean-Marie Pfaff.

Belga – Photo : Belga