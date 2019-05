Les troubles bipolaires: comment établir un diagnostic et quels moyens pour les gérer ? Les réponses dans #M

Les troubles bipolaires ce sont des troubles de l’humeur qui touchent 2 à 5 pourcents de la population. Établir un diagnostic est très difficile et prend énormément de temps. Steve Gravy, président de l’association Le Funambule, et Jean-Marc Priels, psychologue clinicien et psychothérapeute au Funambule, sont les invités de l’émission #M.

Des groupes de parole sont organisés pour délivrer la parole autour de cette maladie. “Il permet de sortir d’une certaine solitude, d’un certain enfermement. Une personne qui vit avec une difficulté psychique importante est souvent stigmatisée, perd de l’estime d’elle-même. On observe également que souvent les personnes qui viennent témoignent soit d’un aspect de libération, soit elles sont là pour apprendre à accepter le diagnostic en intégrant une nouvelle connaissance d’elle-même“.

Lui-même atteint de troubles bipolaires, Steve Gravy est aujourd’hui facilitateur de groupes de parole. “Il y a des personnes qui ne viennent qu’une seule fois, comme il y a des personnes qui viennent tous le temps. Ils sont là pour vider leur sac et ça leur fait du bien d’être entre pairs. Les groupes de parole ont pour ma part été très importants“, témoigne le président de l’association Le Funambule.